América-MG vence e elimina Sport da briga pelo acesso

Com 62 pontos, o América depende apenas de si mesmo diante da Ponte Preta, no próximo sábado, em Campinas, para confirmar o acesso. A equipe mineira apresenta uma vantagem de três pontos para a quinta colocada Portuguesa e só precisa de um empate para carimbar a vaga na Série A.

Por outro lado, a temporada 2010 chegou ao fim na Ilha do Retiro. Com 56 pontos, o Sport já pode começar o planejamento para o ano que vem, quando novamente disputará a Série B. Os pernambucanos encerram sua participação no campeonato diante da Portuguesa, sábado, em Recife, e podem contribuir para o acesso do América, caso vençam a Lusa.

O América construiu sua vantagem ainda no primeiro tempo. Logo aos seis minutos, Fábio Júnior desviou cruzamento de Helton Luiz e abriu o placar. Na sequência, aos oito minutos, Germano foi expulso ao dar uma cotovelada em Dudu e deixou o Sport em desvantagem numérica. Aproveitando-se disso, os mineiros ampliaram a vantagem aos 35 minutos, em chute rasteiro de Dudu no canto direito de Magrão.

Na etapa final, o Sport pressionou e não balançou as redes por detalhes. Elton perdeu duas chances, frente a frente com Flávio. Daniel Paulista ainda acertou uma bola no travessão, aos 16 minutos, na melhor chance dos pernambucanos.

O gol saiu apenas aos 32 minutos. Dairo aproveitou a sobra dentro da área e desviou para o gol. O lance deu sobrevida ao Sport, mas não mudou o panorama da partida. No fim, Marcos Rocha ainda foi expulso e deixou o América com dez jogadores em campo.

AMÉRICA-MG - 2 - Flávio; Micão, Preto e Gabriel; Marcos Rocha, Dudu, Leandro Ferreira, Hélton Luiz (Weslley, depois Nando) e Rodrigo; Laécio (Thiago Silvy) e Fábio Júnior. Técnico: Mauro Fernandes.

SPORT RECIFE - 1 - Magrão; Igor, Montoya e Tobi; Renato, Daniel Paulista, Germano, Marcelinho Paraíba (Dairo) e Eduardo Ratinho (Fabrício); Wilson e Eliandro (Elton). Técnico: Geninho.

Gols - Fábio Júnior, aos 6, e Dudu, aos 35 minutos do primeiro tempo. Dairo, aos 32 minutos do segundo tempo; Cartões amarelos - Leandro Ferreira, Daniel Paulista, Tobi, Marcelinho Paraíba e Elton; Cartões vermelhos - Germano e Marcos Rocha; Árbitro - Djalma José Beltrami Teixeira (RJ); Renda e público - Não disponíveis; Local - Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).