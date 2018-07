América-MG vence e impõe ao Bragantino a 3ª derrota na Série B do Brasileiro O Bragantino melhorou, mas não o suficiente para evitar a sua terceira derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta sexta-feira, pela quarta rodada, perdeu em casa, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), para o América-MG por 1 a 0. Com o resultado, o time paulista continua na zona de rebaixamento, com três pontos, em 18.º lugar, enquanto que o rival subiu para quinto, com sete.