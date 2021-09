América-MG vence em casa por 2 a 0 e aumenta crise do Athletico-PR

Com direito a assistência do argentino Mauro Zárate, o América-MG aumentou a crise no Athletico-PR na tarde deste sábado ao vencer por 2 a 0, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 20ª rodada do Brasileirão.

A segunda vitória seguida confirma a reação do América-MG, que segue na zona de rebaixamento, com 21 pontos. Já o Athletico-PR, que foi comandado interinamente por Paulo Autuori depois da saída do português António Oliveira, chegou ao sétimo jogo sem vitória no Brasileirão e estacionou nos 24 pontos, no meio da tabela.

Diante de um adversário nervoso por conta dos recentes resultados, o América-MG começou a partida com uma marcação alta e mais posse de bola. Faltava, porém, acertar o último passe. Fabrício tentou assustar duas vezes em chutes de fora da área.

O castigo quase veio aos 36 minutos. No contra-ataque, Richard chutou, Matheus Cavichioli espalmou e Bisolli completou. O gol, porém, foi anulado pelo VAR, que viu impedimento de Christian na origem do lance.

Sem diminuir o ritmo depois do intervalo, o América-MG abriu o placar aos dois minutos. Juninho cruzou e Felipe Azevedo desviou de cabeça no canto de Santos. Mesmo saindo atrás, o Athletico-PR continuava encontrando dificuldades para chegar ao gol de Matheus Cavichioli.

A partida foi praticamente decidida aos 24 minutos com participação direta do estreante Zárate, que havia acabado de entrar. O argentino tabelou com Patrick e cruzou para Lucas Kal marcar o segundo do América-MG.

Sem forças para reagir, o Athletico-PR só foi chegar com perigo ao gol de Matheus Cavichioli nos minutos finais, mas quase sofreu o terceiro em finalização de Alê, defendida por Santos.

O América-MG volta a campo no próximo domingo, contra o Corinthians, às 18h15, na Neo Química Arena, em São Paulo. No sábado, o Athletico-PR recebe o Juventude, às 18h45, na Arena da Baixada, em Curitiba. Os jogos são válidos pela 21ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG 2 x 0 ATHLETICO-PR

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal (Zé Ricardo), Juninho e Ademir (Alê); Fabrício (Berrío), Felipe Azevedo (Rodolfo) e Ribamar (Zárate). Técnico: Vagner Mancini.

ATHLETICO-PR - Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Christian (Renato Kayzer), Richard, Erick e Pedro Rocha (Carlos Eduardo); Terans (Márcio Azevedo) e Bissoli (Jader). Técnico: Paulo Autuori (interino).

GOLS - Felipe Azevedo, aos 2, e Lucas Kal, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Felipe Azevedo (América-MG); Abner Vinícius (Athletico-PR).

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).