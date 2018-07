América-MG vence Flu e fatura Brasileiro Sub-20

Disputada no Estádio Passo D''Areia, em Porto Alegre, a final teve o Fluminense melhor em campo no início. Logo aos 8 minutos, Michael mandou para as redes após receber lançamento. Mas o América não demorou para buscar o empate. Aos 19, China converteu pênalti sofrido por Flávio.

Depois de sofrer o empate, o Fluminense retomou o domínio e se manteve no ataque, sem sucesso. O América chegou a esboçar reação no início da segunda etapa, mas não levou maior perigo ao gol carioca.

Com dificuldade no ataque, o time mineiro se segurou na defesa e aguentou a pressão do Fluminense nos minutos finais. E, em um lance de bola parada, matou o jogo no último minuto. Após cobrança de escanteio, o goleiro saiu mal e a bola morreu nas redes depois de desviar nas costas do zagueiro Lula.

O campeão América encerrou o Brasileiro Sub-20 com a defesa menos vazada (sofreu apenas dois gols), enquanto o vice Fluminense teve o melhor ataque. Foram 15 gols marcados, sete deles de autoria do artilheiro Marcos Júnior.