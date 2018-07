América-MG supera o Botafogo e segue vivo na luta para fugir da degola

De ponto em ponto, de vitória em vitória, o América-MG segue na sua luta para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, deu mais um passo neste sentido ao derrotar o Botafogo por 1 a 0, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 27.ª rodada. Nos últimos quatro jogos pela competição, são dois triunfos e dois empates.

Com 21 pontos, o América-MG ainda está na lanterna, mas agora bem mais perto do 19.ª colocado, o Santa Cruz, que tem 23 e joga neste domingo. Para sair da zona de rebaixamento, está oito pontos atrás do Vitória, em 16.º lugar, mas esta distância já foi bem maior. O próximo compromisso será apenas no dia 3 de outubro, uma segunda-feira, às 21 horas, contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Já o Botafogo teve seu bom momento no Brasileirão interrompido pela derrota em Minas Gerais. Depois de deixar as últimas colocações e até sonhar com um lugar no G4 - a zona de classificação à Copa Libertadores -, o time carioca estaciona na oitava colocação, com 38 pontos. E pode perder posições ao final da rodada neste domingo. No próximo sábado, às 16h30, enfrenta o Corinthians, no estádio Luso Brasileiro, no Rio.

Em campo, o jogo começou de forma bem lenta. As duas equipes preferiram se estudar e pouco coisa foi criada nos primeiros minutos. Aí, aos 29, um apagão no estádio Independência, que deixou a partida paralisada por 13 minutos, fez os times acordarem. O restante da primeira etapa foi bem melhor e os goleiros Fernando Leal, do América-MG, e Sidão, do Botafogo, tiveram de trabalhar. Especialmente o arqueiro americano, que defendeu em cima da linha um cruzamento despretensioso do lateral-direito Emerson.

Na segunda etapa, o técnico Joel Ventura tirou o meia Camilo, para a entrada de Leandrinho, e o Botafogo parou de jogar. O América-MG se aproveitou disso e foi para cima. Aos 19 minutos, conseguiu o gol da vitória. O meia Ernandes avançou bem pela esquerda e cruzou rasteiro na segunda trave para o lateral-direito Jonas, livre de marcação, completar para a rede. Sidão até chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar a abertura do placar.

A partir daí, Fernando Leal começou a se destacar com defesas e muita segurança nas saídas de bola na área do América-MG. O Botafogo usou o recurso dos cruzamentos na área, inclusive com o goleiro Sidão nos últimos minutos, mas não teve sucesso.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 x 0 BOTAFOGO

AMÉRICA-MG - Fernando Leal; Jonas, Roger, Éder Lima e Bruno Teles; Leandro Guerreiro, Juninho, Ernandes, Matheusinho (Pablo) e Danilo Barcelos (Tony); Nixon (Michael). Técnico: Enderson Moreira.

BOTAFOGO - Sidão; Emerson, Carli, Emerson Silva e Diogo Barbosa; Airton, Bruno Silva, Dudu Cearense (Rodrigo Pimpão) e Camilo (Leandrinho); Neilton (Gervasio Núñez) e Canales. Técnico: Jair Ventura.

GOL - Jonas, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leandro Guerreiro e Juninho (América-MG); Airton, Carli e Bruno Silva (Botafogo).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (Fifa/SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).