América-MG vence o Oeste fora de casa e cola no G-4 da Série B

O América-MG está bem próximo de completar a missão de entrar no G-4, a zona de acesso do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado, conseguiu se aproximar ainda mais do quarto colocado Coritiba após a vitória por 1 a 0 sobre o Oeste, em jogo válido pela 30.ª rodada, na Arena Barueri. O único gol da partida foi marcado por Flávio na parte final do segundo tempo.

LEIA TAMBÉM > Confira a classificação completa da Série B do Campeonato Brasileiro

Com o resultado, o time mineiro continua em quinto lugar, mas agora tem os mesmos 47 pontos do quarto colocado Coritiba, que empatou por 2 a 2 com o Vila Nova, em Goiânia. Os paranaenses estão na frente por uma vantagem de 8 a 6 no saldo de gols, porém, ainda farão um jogo atrasado contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. O Oeste chegou ao quarto jogo sem vitória e segue com 35 pontos, em 15.º lugar, a quatro da zona de rebaixamento.

O início do primeiro tempo não foi bom para o Oeste, que teve muita dificuldade em tirar a bola do seu campo de defesa. Muito disso por mérito do América, bastante ligado desde os primeiros minutos, apostando em jogadas pelas laterais do campo, ainda que tenha faltado pontaria para tirar o zero do placar.

O ritmo da partida caiu rapidamente e boas chances voltaram a ser criadas apenas depois dos 40 minutos. O Oeste parou no goleiro Airton, após finalização de Mazinho, e ainda teve uma bola acertada na trave por Salomão, enquanto os americanos chegaram com um cabeceio de Leandro Silva, defendido por Luís Carlos.

O cenário inicial do segundo tempo foi semelhante ao do primeiro, com o América ativo no campo de ataque, criando alguns bons lances e pecando nas finalizações. De qualquer maneira, o time mineiro não foi muito incomodado pelo adversário e seguiu tentando. O gol da vitória saiu aos 30 minutos, quando Flávio aproveitou rebote e mandou para as redes.

Os dois times voltam a campo às 19h15 da próxima sexta-feira para a disputa da 31.ª rodada. O Oeste visita o Londrina no Estádio do Café, enquanto o América vai ao estádio Antônio Accioly encarar o Atlético-GO.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 0 X 1 AMÉRICA-MG

OESTE - Luís Carlos; Wallace Bonilha, Lídio, Caetano e Salomão; Thiaguinho, Betinho, Roberto (Gabriel Vasconcelos) e Elvis; Mazinho (Bruno Gonçalves)e Fábio (Cesinha). Técnico: Renan Freitas.

AMÉRICA-MG - Airton; Leandro Silva, Lucas Kal, Ricardo Silva e João Paulo (Sávio); Flávio, Juninho, Willian Maranhão e Matheusinho (Geovane); Diego Ferreira (Felipe Azevedo) e Junior Viçosa. Técnico: Felipe Conceição.

GOL - Flávio aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Betinho, Bruno Gonçalves, Lídio e Thiaguinho (Oeste); Felipe Azevedo e Lucas Kal (América-MG).

RENDA - R$ 17.900,00.

PÚBLICO - 1.118 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).