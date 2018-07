América-MG vence o Paysandu e assume a liderança provisória da Série B

O América-MG assumiu a liderança provisória da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira, ao derrotar o Paysandu pelo placar de 1 a 0, em partida realizada no estádio Mangueirão, em Belém, pela 23.ª rodada. O time do técnico Enderson Moreira agora torce contra o Internacional frente ao Juventude, em Caxias do Sul (RS), para seguir na ponta.

O resultado deixou o América-MG com 44 pontos, dois na frente do Internacional. O time mineiro defende uma invencibilidade de quatro jogos. Já o Paysandu continua flertando com o rebaixamento. A equipe paraense soma 27 pontos, contra 25 do Figueirense, que abre o descenso.

O primeiro tempo deixou evidente o que cada equipe briga na Série B. Enquanto o Paysandu parecia desorganizado e demonstrando um certo nervosismo em fazer a bola rodar, o América-MG criava boas oportunidades e acabou abrindo o placar aos 35 minutos. Luan arriscou de fora da área, a bola desviou e enganou o goleiro Emerson. O resultado colocava o time mineiro na liderança.

Antes, o atacante Luan, um dos destaques destes 45 minutos iniciais, já havia chutado uma bola na trave. Emerson, por sua vez, defendeu outra na tentativa de Matheusinho, a jovem promessa da equipe mineira. Do outro lado, o Paysandu foi chegar apenas no fim. Anselmo recebeu belo passe dentro da área e cabeceou para defesa de João Ricardo.

No segundo tempo, o time paraense teve que se abrir e saiu em busca do empate. Logo aos dois minutos, Welliton Júnior recebeu da esquerda, mas acabou pegando mal na bola e desperdiçando grande oportunidade. O Paysandu, na sequência, chegou a marcar com Marcão, mas o árbitro pegou impedimento e anulou o lance.

A situação do time da casa, que já era complicada, ficou pior aos 35 minutos. Peri parou a bola com o braço na entrada da área, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Mesmo com um a menos, ainda ameaçou. Lima falhou, Magno recuperou a bola e obrigou João Ricardo fazer um milagre para evitar o empate.

Na próxima rodada, a 24.ª, o América-MG volta a campo na próxima sexta-feira, às 21h30, diante do Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza. No dia seguinte, às 16h30, o Paysandu recebe o ABC no estádio Mangueirão.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 0 x 1 AMÉRICA-MG

PAYSANDU - Emerson; Ayrton (Lucas Taylor), Perema, Diego Ivo e Peri; Rodrigo Andrade, Renato Augusto e Rodrigo; Welinton Junior (Marcão), Anselmo (Magno) e Bergson. Técnico: Marquinhos Santos.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Ceará, Rafael Lima, Lima e Giovanni; Ernandes (David), Juninho, Renan Oliveira (Gerson Magrão) e Matheusinho; Luan e Bill (Hugo Cabral). Técnico: Enderson Moreira.

GOL - Luan, aos 35 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Francisco Carlos do Nascimento (AL).

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Andrade (Paysandu); Ceará e Lima (América-MG).

CARTÃO VERMELHO - Peri (Paysandu).

RENDA - R$ 74.750,00.

PÚBLICO - 1.358 pagantes (4.950 no total).

LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).