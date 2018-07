América-MG vence o Santa Cruz e reassume a vice-liderança da Série B

O América-MG segue firme na briga pelo acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time mineiro conseguiu uma importante vitória ao derrotar o Santa Cruz por 1 a 0, no estádio do Arruda, no Recife, no encerramento da 28.ª rodada da Série B. Matheusinho marcou o único gol do duelo no segundo tempo.

Com o resultado, os mineiros, que vinham de duas derrotas seguidas, reassumiram a vice-liderança com 51 pontos, três atrás do Internacional, que lidera. O Santa Cruz, por outro lado, segue na zona de rebaixamento, em 18.º lugar com 29 pontos, cinco atrás do Luverdense, o primeiro time fora da degola.

O Santa Cruz começou fazendo pressão em cima do rival e criou duas boas chances antes dos cinco primeiros minutos, com João Paulo e Grafite. Na primeira, o goleiro João Ricardo caiu muito bem para segurar a finalização cruzada do atacante pernambucano.

O América-MG, por sua vez, sabia muito bem o que fazer e chamou o adversário para o seu campo em busca de um contra-ataque para decidir o duelo. Em um deles, Luan apareceu bem dentro da área e desviou cruzamento de Norberto, mas a bola parou nas mãos de Julio Cesar. Na reta final do primeiro tempo, nenhum dos times conseguiu por em práticas seus planos e o empate sem gols persistiu.

O time visitante voltou para a segunda etapa pressionando e dificultou a vida do adversário no campo de defesa. Logo no primeiro minuto, Bill aproveitou cochilo da zaga adversária e finalizou firme. Julio Cesar, porém, fez a defesa com os pés e evitou o perigo.

Com mudanças no ataque, o Santa Cruz melhorou e passou a dar mais trabalho aos defensores adversários. Aos 25 minutos, os donos da casa chegaram a balançar as redes com Anderson Salles, mas a arbitragem assinalou impedimento. O lance foi polêmico.

A partida havia ficado aberta, com troca de ataques entre as duas equipes. Em uma boa tabela, o América-MG conseguiu abrir o placar. Aos 32 minutos, Matheusinho recebeu de Renan Oliveira, ajeitou o corpo e bateu de fora da área, marcando um belo gol sem chances para Julio Cesar.

No último lance, o Santa Cruz teve a chance do empate em cobrança de falta de Anderson Salles, mas o zagueiro exagerou na força e mandou para fora.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, às 16h30, pela 29.ª rodada. O Santa Cruz faz duelo direto contra o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, enquanto que o América-MG recebe o Luverdense, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

SANTA CRUZ 0 x 1 AMÉRICA-MG

SANTA CRUZ - Julio Cesar; Nininho, Anderson Salles, Guilherme Mattis e Yuri; Derley, Wellington (Nathan) e Thiago Primão; André Luís (Bruno Paulo), Grafite (Ricardo Bueno) e João Paulo. Técnico: Marcelo Martelotte.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Norberto (Ceará), Messias, Rafael Lima e Pará; Ernandes, Juninho, Matheusinho (Zé Ricardo), Ruy (Renan Oliveira) e Luan; Bill. Técnico: Enderson Moreira.

GOL - Mateusinho, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Derley (Santa Cruz); Norberto, Mateusinho e Pará (América-MG).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - R$ 54.775,00.

PÚBLICO - 9.083 pagantes.

LOCAL - Estádio do Arruda, no Recife (PE).