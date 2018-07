América-MG vence Oeste e assume liderança da Série B

O América-MG não teve trabalho para vencer o Oeste nesta sexta-feira, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. No estádio Independência, em Belo Horizonte, os donos da casa impuseram um bom ritmo de jogo e com gols de Obina, Júnior Negão e Mancini, todos no primeiro tempo, ganharam por 3 a 0, chegando aos 23 pontos, enquanto que o time paulista segue com 11. O clube mineiro agora lidera porque tem os mesmos 23 pontos do Joinville e também sete vitórias, mas com melhor saldo de gols: 9 a 5.

Contando com o apoio da torcida, o time mineiro foi para cima do paulista e rapidamente abriu o placar. Aos 12 minutos, Obina sofreu pênalti e cobrou com perfeição, sem chances de defesa. No lance, o atacante se lesionou e foi substituído por Júnior Negão, que deu conta do recado.

Aos 23 minutos, ele aproveitou o cruzamento da esquerda e, de cabeça, ampliou a vantagem americana. Os mineiros voltariam a comemorar outro gol quando, aos 41, Mancini aproveitou o rápido contra-ataque puxado por Willians, pelo lado direito, para na pequena área tocar e aumentar a vantagem.

Tranquilo na frente, o América-MG voltou para o segundo tempo sem pressão e disposto a aproveitar os contra-ataques. Seguro na defesa, os mineiros não sofreram sustos com o ataque do Oeste e puderam comemorar a vitória tranquila por 3 a 0, que garante vaga no G-4 por mais uma rodada.

Pela 13.ª rodada, o América-MG enfrenta o América-RN, na próxima sexta, fora de casa, em Natal. Já o Oeste volta a campo na terça contra o Atlético Goianiense, em Goiânia, em jogo adiado da 10.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 3 x 0 OESTE

AMÉRICA-MG - Fernando Leal; Pablo, André, Vitor Hugo e Gilson; Leandro Guerreiro, Andrei Girotto, Tchô e Mancini (Doriva); Obina (Júnior Negão) e Willians (Júnior Lemos). Técnico: Moacir Júnior.

OESTE - Paes; Negretti, Lucas Bahia, Renan Diniz e Fernandinho (Reis); Everton Dias, João Denoni, Wagninho (Éder) e Roger Gaúcho; Lelê (Ramires) e Serginho. Técnico: Francisco Diá.

GOLS - Obina (pênalti), aos 13, Júnior Negão, aos 23, e Mancini, aos 41 do minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vitor Hugo e Júnior Lemos (América-MG).

ÁRBITRO - Fabrício Neves Correa (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).