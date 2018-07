América-MG vira em cima do ABC e cola no Botafogo pela ponta da Série B Sem perder há seis jogos - quatro vitórias e dois empates, o América-MG chegou de vez na briga pela ponta do Campeonato Brasileiro da Série B. Com a vitória na tarde deste sábado, na Arena Independência, contra o ABC, por 2 a 1, de virada, pela 12.ª rodada, igualou aos 24 pontos do líder Botafogo, mas perde no saldo de gols - 8 a 13. O Náutico também tem 24 pontos, em terceiro, porque tem saldo de 6 gols. Por outro lado, o ABC que tinha um bom retrospecto fora de casa - cinco jogos, com quatro vitórias e uma derrota - chegou ao segundo tropeço, ficando com 16 pontos, em décimo.