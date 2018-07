América-MG vira no fim, afunda o Mogi Mirim e está de volta ao G4 da Série B O América-MG desperdiçava a oportunidade de entrar no G4, o grupo de acesso, até aos 44 minutos do segundo tempo, quando Sávio entrou e em menos de um minuto em campo fez o gol da vitória, por 2 a 1, diante do Mogi Mirim, em partida disputada no estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim (SP), pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. De quebra, afundou ainda mais o rival na lanterna.