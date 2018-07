América-MG vira sobre Icasa e continua vice-líder

Apesar de estar na segunda colocação, o América está empatado em pontos com Figueirense e Bahia, todos com 52, mas leva vantagem no número de vitórias - 16 contra 15. O Icasa, por sua vez, segue correndo risco de rebaixamento. Soma 36 pontos, na 15.ª posição, seis pontos a mais que o Ipatinga, primeiro time dentro da zona da degola.

O Icasa começou a partida pressionando o adversário. E conseguiu abrir o placar aos 14 minutos. Marciano tentou invadir a área e foi derrubado por Preto. Na cobrança do pênalti, Panda bateu forte, no canto esquerdo, sem chances para o goleiro Flávio. Depois do gol, a partida caiu um pouco de rendimento e os times só voltaram a levar perigo em chutes de fora da área.

Na segunda etapa, o América voltou com uma postura mais agressiva, com um atacante no lugar de um zagueiro. A substituição deu mais ofensividade à equipe, que conseguiu virar o marcador com rapidez.

O empate veio aos nove. Depois de bate-rebate dentro da área, o veterano Fábio Junior concluiu cruzamento rasteiro. A virada veio com Thiago Silvy. O atacante aproveitou cruzamento da esquerda e testou para o fundo do gol, aos 10. Os visitantes ainda conseguiram ampliar o marcador. Aos 24, Marcos Rocha aproveitou cruzamento rasteiro de Fábio Junior e desviou para o gol.

Mesmo atrás do marcador, o Icasa foi valente e conseguiu diminuir a diferença no placar. Aos 44 minutos, após bate-rebate dentro da área, o zagueiro Luiz Gustavo apareceu para concluir e dar números finais ao jogo.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, quando será disputada toda a 30.ª rodada. O Icasa enfrentará o Guaratinguetá, no Estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. O América vai encarar o ASA, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

Ficha Técnica:

Icasa 2 x 3 América-MG

Icasa - Marcelo Pitol; Tiago, Luiz Gustavo e Everaldo; Marcus Vinícius, Guto, Paulo Foiani (Raul), Junior Xuxa e Panda (André Neles); Marciano e Assisinho. Técnico: Flávio Araújo.

América-MG - Flávio; Micão, Preto e Otávio (Thiago Silvy); Marcos Rocha, Dudu, Leandro Ferreira, Irênio (Geovane) e Wesley (Dudu Araxá); Jean Batista e Fábio Junior. Técnico: Mauro Fernandes.

Gols - Panda (pênalti), aos 14 minutos do primeiro tempo. Fábio Junior, aos 9, Thiago Silvy, aos 10, Marcos Rocha, aos 24, e Luiz Gustavo, aos 44 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Paulo Foiani, Preto, Panda, Junior Xuxa, Marcos Rocha, Luiz Gustavo, Guto, Leandro Ferreira.

Árbitro - Gutember de Paula Fonseca (RJ).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).