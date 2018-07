América-MG visita o Corinthians para estragar planos do rival de chegar ao G6

O América-MG enfrentará o Corinthians neste domingo, às 18h30, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 31.ª rodada, na tentativa de atrapalhar os planos do adversário de alcançar o G6 e também interromper a série de três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro.

As chances da equipe mineira de se livrar do rebaixamento são mínimas. A oito jogos do término da competição, o América-MG ocupa a lanterna com 21 pontos, a 13 de distância do Sport, o 16.º colocado e primeira equipe fora do grupo da degola.

Por isso, a reta final serve para encerrar a competição com dignidade e também atrapalhar os planos de seus rivais. O Corinthians, por exemplo, vem de vitória sobre o Santa Cruz, penúltimo na tabela de classificação com 23 pontos. Com o resultado, foi a 45, na nona colocação, e ficou a apenas um de distância do Fluminense, o sexto colocado.

Para a partida, o técnico Enderson Moreira deve repetir a escalação do time que perdeu o clássico mineiro para o Atlético por 3 a 0. O zagueiro Messias, que deixou a última partida com cãibras, não deve ser problema.