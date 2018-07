América-MG volta a perder após 10 jogos na Série B

ARAPIRACA - O América-MG voltou a ser derrotado depois de dez partidas. Apesar de ser o melhor visitante do Campeonato Brasileiro da Série B, o time mineiro foi presa fácil para o ASA na noite desta sexta-feira, perdendo por 2 a 0, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL), pela 14ª rodada.

Sem perder desde a segunda rodada, o América-MG tinha um aproveitamento excelente fora de casa - quatro vitórias, um empate e uma derrota -, mas não repetiu as boas exibições nesta sexta-feira e perdeu a chance de entrar no G4, estacionando nos 22 pontos. O ASA, por sua vez, chegou aos 16.

Mesmo jogando contra um visitante forte, o ASA fez valer o fator casa e dominou o primeiro tempo. Depois de perder pelo menos três boas oportunidades e ter tido um gol anulado, o time alagoano abriu o placar aos 32. Didira cobrou falta e Elionar Bombinha desviou de cabeça. Cinco minutos depois, Wanderson recebeu lançamento dentro da área, tirou de dois zagueiros e bateu no ângulo: 2 a 0.

Assim como no primeiro tempo, o ASA voltou do intervalo em cima do América-MG e perdeu duas boas oportunidades de marcar o terceiro. Na primeira, Tallyson bateu para boa defesa de Matheus. Logo depois, com o goleiro já batido, Wanderson desviou pela linha de fundo. Do outro lado, o time mineiro sentia falta do meia Rodriguinho, suspenso, e abusava das bolas aéreas para dentro da área.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 15ª rodada da Série B. O ASA enfrenta o Avaí em Florianópolis, enquanto o América-MG recebe o São Caetano em Belo Horizonte.

ASA 2 X 0 AMÉRICA-MG

ASA - Gilson; Micael, Samuel e Fabiano; Osmar (Maicon), Jorginho, Rudiero, Didira e Thallyson; Elionar Bombinha (Jeferson Maranhão) e Wanderson. Técnico - Leandro Campos.

AMÉRICA-MG - Matheus; Leandro Silva, Gualberto, Vitor Hugo e Danilo; Claudinei, Andrei Girotto (Jailton), Kléber e Doriva; Willians (Fábio Júnior) e Nikão (Marcão). Técnico - Paulo Comelli.

GOLS - Elionar Bombinha, aos 32, e Wanderson, aos 37 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Avelar Rodrigo da Silva (CE).

CARTÕES AMARELOS - Jorginho e Rudiero (ASA); Kleber (América-MG).

RENDA - R$ 12.070,00.

PÚBLICO - 1.341 pagantes (3.163 total).

LOCAL - Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL).