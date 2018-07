América-MG volta a vencer na Série B e se mantém no G-4

O América-MG fez as pazes com a vitória depois de duas derrotas seguidas e mostrou que o estádio Independência, em Belo Horizonte, é uma das principais armas na luta pelo acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o time jogou para o gasto e bateu o Luverdense por 2 a 0, pela 17.ª rodada da Série B.

Depois de perder para Icasa e Avaí, o América-MG voltou a vencer e chegou aos 29 pontos, terminando a rodada na quarta colocação. Até agora, foram oito jogos no estádio Independência, com sete vitórias e apenas uma derrota. Por outro lado, o Luverdense tropeçou pela segunda vez seguida e deixou o G4, caindo para a sétima posição, com 27 pontos. Na rodada anterior tinha perdido para o Náutico por 2 a 0, em Cuiabá.

Ciente de que precisava da vitória para não deixar o G4 - devido aos resultados das partidas anteriores -, o América-MG começou em cima do Luverdense, tanto que criou boas chances com Obina e Vitor Hugo. Em ambas, Gabriel Leite salvou o adversário.

Aos oito minutos, porém, não teve jeito. Obina cruzou, Mancini dominou livre e bateu no cantinho. Na frente, o time mineiro diminuiu o ritmo e, consequentemente, a partida se "arrastou" até o intervalo sem nenhum outro lance de emoção.

Assim como no primeiro tempo, o América-MG começou a etapa final em cima do adversário e marcou o segundo logo aos cinco minutos. Obina roubou a bola de Braga, invadiu a área e bateu na saída do goleiro. O gol foi um balde de água fria no Luverdense, que não mostrou poder de reação e assustou apenas em finalização de Misael, defendida por Fernando Leal. A partida seguiu sem maiores emoções até o apito final.

O América-MG volta a campo nesta sexta, novamente no estádio Independência, em Belo Horizonte, mas desta vez o adversário será a Ponte Preta, às 19h30, pela 18.ª rodada. No sábado, o Luverdense recebe o Joinville, às 21 horas, em Lucas do Rio Verde (MT).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 x 0 LUVERDENSE

AMÉRICA-MG - Fernando Leal; Elsinho, Renato Santos, Vitor Hugo e Gilson; Leandro Guerreiro, Pablo, Mancini (Tchô) e Willians (Bruninho); Ricardinho (Thiago Santos) e Obina. Técnico: Moacir Júnior.

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Renato, Zé Roberto (Michel), Braga e Paulinho; Carlão, Washington, Jean Patrick e Samuel (Rubinho); Misael e Reinaldo (Léo). Técnico: Júnior Rocha.

GOLS - Mancini, aos 8 minutos do primeiro tempo; Obina, aos 5 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Willians e Elsinho (América-MG); Carlão e Washington (Luverdense).

ÁRBITRO - Fábio Filipus (PR).

RENDA - R$ 24.040,00.

PÚBLICO - 2.423 pagantes.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).