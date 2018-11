América-MG x Bahia: escalações, onde assistir e horário

América-MG e Bahia se enfrentam neste domingo, às 19h, no estádio Independência, em uma partida que pode ser decisiva para os mineiros. Aos baianos, a garantia de uma vaga para a próxima Copa Sul-Americana.

América-MG x Bahia terá transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. Os mineiros iniciaram a rodada na 18ª colocação, com 37 pontos e se perderem, existe a possibilidade de serem rebaixados ainda nessa rodada. Na rodada passada, o América lutou, mas não conseguiu segurar o líder Palmeiras, que goleou no Allianz Parque por 4 a 0.

Quanto ao Bahia, derrotar o Fluminense por 2 a 0, na última rodada, o garantiu na Série A do ano que vem e ainda lhe deixa em boas condições de ficar entre os classificados para a próxima edição da Copa Sul-Americana.

Escalações de América-MG x Bahia

América-MG: João Ricardo, Norberto, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos; Zé Ricardo, Juninho e Matheusinho; Luan, Aylon (Robinho) e Rafael Moura.

Bahia: Douglas Friedrich; Bruno, Lucas Fonseca, Tiago e Léo; Elton, Gregore, Ramires e Zé Rafael; Clayton e Edigar Junio.