América-MG x Corinthians: veja o horário, onde assistir e o que está em jogo

O Corinthians visitará o América-MG neste sábado, às 19h, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro vem de uma importante vitória sobre o Flamengo por 2 a 1, que garantiu vaga à final da Copa do Brasil.

A partida será transmitida apenas pelo Pay-per-view. O Corinthians entra em campo mais preocupado em preservar seus jogadores, tanto é que Fagner, Danilo Avelar, Douglas e Jadson, titulares na quarta-feira, nem foram relacionados. O América-MG precisa da vitória para se distanciar do rebaixamento - atualmente, está a apenas três pontos da degola.

A equipe comandada por Jair Ventura ocupa a oitava colocação, com 34 pontos, e tentará tirar a diferença de oito pontos do G6. O América, com três pontos a menos, está em 13º lugar e vem de uma série de três jogos sem vitória (dois empates e uma derrota).