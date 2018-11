América-MG x Santos: onde assistir ao vivo, horários e escalações da partida

América-MG e Santos jogam neste domingo, às 17h, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com objetivos bem opostos, as duas equipes precisam muito da vitória, por isso, ambas entram em campo pressionadas.

América-MG x Santos terá a transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O América entra na rodada na penúltima colocação, com apenas 34 pontos e a situação é tão delicada que mesmo se vencer, se aproxima, mas não consegue deixar a zona de rebaixamento. Uma derrota em casa pode deixar a situação ainda mais complicada.

No lado oposto da tabela, o Santos é o 9º colocado, com 46 pontos, e se quiser se manter na briga pelo G-6, precisará vencer e torcer contra Atlético-PR e Atlético-MG. Na última rodada, o time alvinegro perdeu para o Flamengo por 1 a 0 e teve a chance de empatar, mas Gabriel Barbosa perdeu um pênalti nos minutos finais da partida. Já o América-MG foi derrotado por 2 a 0 pelo Internacional.

Escalações de América-MG x Santos

América-MG: João Ricardo; Norberto, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos; Leandro Donizete, Zé Ricardo, Gerson Magrão, Matheusinho (Ademir) e Luan; Rafael Moura.

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Kaique Rocha (Renato), Gustavo Henrique e Jean Mota (Dodô); Alison, Diego Pituca e Arthur Gomes (Renato); Rodrygo, Gabriel e Bruno Henrique.