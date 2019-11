América-MG x Vitória: como ver na TV

América-MG e Vitória se enfrentam nesta sexta-feira, às 17h (horário de Brasília), pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será realizado no Independência, em Belo Horizonte.

Assistir a América-MG x Vitória ao vivo na TV

A partida terá transmissão pelo canal SporTV.

Assistir a América-MG x Vitória ao vivo online

O confronto também pode ser assistido pelo site e aplicativo do canal SporTV.

Informações dos times

O América-MG luta para conseguir uma vaga na elite do Campeonato Brasileiro em 2020. A equipe está em quinto lugar na tabela, com 55 pontos, dois a menos do que Alético-GO, quarto colocado, e Coritiba, terceiro.

Já o Vitória tem poucos objetivos nesta reta final da Série B. A equipe está na 13ª colocação, com 42 pontos, sete a mais do que o Londrina, primeiro time da zona de rebaixamento.