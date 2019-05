América-MG x Coritiba: onde assistir ao vivo ao jogo pela Série B

América-MG e Coritiba se enfrentam na segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), em Minas Gerais, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Transmissão de América x Coritiba

A partida terá transmissão ao vivo dos canais SporTV e Premiere. E também é possível assistir online pelo site e pelo aplicativo.

Mesmo no início da competição, a partida já tem caráter decisivo para o time mineiro, que é o lanterna da competição. Após cinco rodadas, a equipe ainda busca a primeira vitória. Até agora, foram quatro derrotas e um empate. O aproveitamento do técnico Mauricio Barbieri é o pior entre todas as séries do Brasileirão (A, B e C).

O Coritiba faz boa campanha e ocupa a quinta posição, um ponto atrás do Sport, o último da zona de classificação para a elite do futebol brasileiro. Até agora, o time de Umberto Louzer conquistou duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Um jogador conhecido do futebol paulista deve ser titular no Coritiba. O volante Matheus Sales, que está emprestado pelo Palmeiras e se notabilizou por marcar Lucas Lima na final da Copa do Brasil com o Santos, em 2015, no auge da rivalidade entre os dois clubes, deve ser a novidade no meio-campo.