América-RN anuncia acerto com técnico Argel Fucks

Argel terá a dura missão de tirar o América-RN da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Com duas derrotas seguidas e seis pontos, o time potiguar se encontra na 19ª colocação, à frente apenas do ABC. Hoje, o Paysandu é o primeiro fora da degola, com três pontos a mais.

Após iniciar a carreira de técnico pelo Mogi Mirim, em 2009, Argel Fucks, que atualmente tem 38 anos, passou por mais de uma dezena de clubes. Entre eles, estão Guaratinguetá, Caxias, São José-RS, Criciúma, Guarani, Botafogo-SP, Brasiliense, Joinville, Figueirense, Avaí e Red Bull.

A estreia de Argel Fucks no comando do América-RN será nesta sexta-feira, contra o Atlético-GO, às 21 horas, no Estádio Serra Dourada, pela décima rodada da Série B.