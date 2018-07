América-RN bate Ceilândia e se torna o 1º classificado às quartas da Série D

O América-RN é o primeiro time classificado para as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira à noite, o time potiguar recebeu o Ceilândia na Arena das Dunas, em Natal, pela partida de volta das oitavas de final e voltou a vencer o adversário, dessa vez por 2 a 1.

Na ida, o América já tinha triunfado por 1 a 0, no Abadião, no Distrito Federal, e desta vez a vitória foi ainda mais tranquila. Com gols de Tadeu e Sidney, ainda no primeiro tempo, o time potiguar garantiu sua classificação. Carlos Henrique descontou para o time candango.

Outros dois confrontos serão disputados neste sábado, com o São Bento recebendo o São José-RS, enquanto Juazeirense e Fluminense de Feira de Santana fazem um duelo baiano. Os outros cinco classificados à próxima fase da Série D serão definidos no domingo.