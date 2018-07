América-RN bate Guarani e é líder provisório da Série B O América-RN assumiu, de forma provisória, a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta sexta-feira, no estádio Nazarenão, em Goianinha (RN), venceu o Guarani por 1 a 0, pela oitava rodada da competição, chegou aos 19 pontos e agora precisa secar o Criciúma, que joga neste sábado contra o CRB e tem 18, na terceira colocação, para permanecer na ponta. O gol da vitória saiu em um lance duvidoso, marcado por Isac no começo do segundo tempo.