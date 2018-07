América-RN bate Luverdense com dois gols nos acréscimos

GOIANINHA - Com dois gols já nos acréscimos, o América-RN derrotou o Luverdense por 2 a 0, na noite desta sexta-feira, no Estádio Nazarenão, em Goianinha (RN), pela nona rodada da Série B. Para chegar à vitória, o time potiguar marcou com Rodrigo Pimpão, aos 45, e Adriano Pardal, já aos 48 minutos do segundo tempo.

A vitória levou o América-RN aos 13 pontos, na luta para entrar no G4, o grupo dos quatro primeiros colocados do campeonato. Mesmo assim, ainda está atrás do Luverdense, que tem 15.

O jogo foi "amarrado" desde o início, com os dois times sendo muito cautelosos e pouco buscando o ataque. Tanto que não houve nenhuma chance real de gol para qualquer um deles durante o primeiro tempo. "Temos que agredir mais", avisou o técnico Oliveira Canindé, preocupado com a passividade do América-RN quando desceu para os vestiários no intervalo.

De prático, ele voltou para o segundo tempo com duas mudanças. Entraram o atacante Adriano Pardal na vaga do lateral-esquerdo Paulo Henrique e o meia Jéferson no lugar do apagado Daniel Costa. Em tese, o time ficou com três no ataque.

Mas o panorama dentro de campo não mudou. O jogo ficou concentrado no meio-de-campo. Nos últimos minutos, porém, o América-RN foi atrás de seu gol e criou suas chances. Aos 33, Walber chegou a acertar a trave.

Aí, o gol acabou saindo já aos 45, quando Walber fez o levantamento pelo lado direito e Rodrigo Pimpão bateu de voleio. Três minutos depois, o América-RN ampliou: Rodrigo Pimpão lançou Adriano Pardal, que passou pelo goleiro e empurrou para as redes.

Na terça-feira acontece a abertura da 10ª rodada com sete jogos. O América-RN faz um deles, ao visitar o Sampaio Corrêa. O Luverdense, por sua vez, só joga na sexta, também fora de casa, diante do Paraná.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-RN 2 X 0 LUVERDENSE

AMÉRICA-RN - Fernando Henrique; Marcelinho (Walber), Cléber, Roberto Dias e Paulo Henrique (Adriano Pardal); Jean Cléber, Fabinho, Wanderson e Daniel Costa (Jéferson); Rodrigo Pimpão e Max. Técnico - Oliveira Canindé.

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Raul Prata, Braga, Renato e Edinho; Carlão (Júlio III), Jean Patrick, Washington e Rubinho; Léo (Samuel) e Reinaldo (Lê). Técnico - Júnior Rocha.

GOLS - Rodrigo Pimpão, aos 45, e Adriano Pardal, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Diego Almeida Real (RS).

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Leite, Carlão e Renato (Luverdense); Roberto Dias, Fabinho e Wanderson (América-RN).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Nazarenão, em Goaninha (RN).