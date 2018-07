América-RN bate Paysandu e deixa zona de degola

GOIANINHA- O América-RN está fora da zona de rebaixamento. Na noite deste sábado, debaixo de uma forte chuva, no Estádio Nazarenão, em Goianinha (RN), venceu o Paysandu, por 3 a 0, com gols de Rodrigo Pimpão no primeiro tempo e Vinícius Pacheco, duas vezes, nos últimos minutos do jogo, em partida válida pela 22.ª rodada da Série B. Com o resultado, o time potiguar chegou aos 25 pontos, na 15.ª colocação, ultrapassando Atlético-GO, ASA e o próprio Paysandu, que permaneceu com 23 pontos, em 18.º lugar.

O América começou o jogo melhor e aos 14 minutos abriu o placar. Rodrigo Pimpão recebeu dentro da área e bateu cruzado. A bola desviou em Gilton e matou o goleiro Paulo Rafael na jogada. Mais presente no campo de ataque, o time não dava espaços para o Paysandu, que só arrematava de fora da área.

No segundo tempo, o América passou a administrar o resultado, ficou mais preocupado em se defender, dando espaço para o Paysandu, que tentava chegar com perigo, mas com problema na criação, pouco perigo levava. Mas, nos contra-ataques, o América matou o jogo. Aos 46 minutos, Vinícius Pacheco foi lançado, fintou Paulo Rafael e tocou para o gol aberto. Aos 48 minutos, após cobrança de falta na área, o goleiro soltou no pé do jogador, que só tocou para o fundo das redes.

Os times voltam ao gramado na próxima terça-feira. O América enfrenta o Joinville, em Goianinha, às 21h50, enquanto, o Paysandu visita o Paraná, em Curitiba, no mesmo horário.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-RN 3 x 0 PAYSANDU

AMÉRICA-RN - Andrey; Chiquinho Alagoano, Cléber, Edvânio e Raí; Márcio Passos, Daniel Amora, Mazinho e Chiquinho Gaúcho (Almir); Rodrigo Pimpão (Vinícius Pacheco) e Júnior Negão (Edson Rocha). Técnico - Pintado.

PAYSANDU - Paulo Rafael; Yago Pikachu, Fábio Sanches, Leonardo Dagostini e Gilton; Fabiano Silva (Djalma), Zé Antônio (Alex Gaibu), Jaílton e Eduardo Ramos; Iarley e Aleílson (Heliton). Técnico - Arturzinho.

GOLS - Rodrigo Pimpão, aos 14 minutos do primeiro tempo. Vinícius Pacheco, aos 46 e 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alício Pena Junior (MG).

CARTÕES AMARELOS - Cléber (América-RN).

RENDA - R$ 14.775,00.

PÚBLICO - 1.801 pagantes (2.233 total)

LOCAL - Estádio Nazarenão, em Goianinha (RN).