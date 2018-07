América-RN bobeia e só empata em casa com o Sampaio Corrêa

O América-RN não conseguiu fazer o que precisava jogando na Arena das Dunas, em Natal, neste sábado, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e só empatou por 2 a 2 com o Sampaio Corrêa e se complicou ainda mais na competição. O time potiguar segue na sua luta para fugir da zona do rebaixamento.

O Sampaio Corrêa fez um segundo tempo sensacional e se foi dominado no primeiro tempo, quando sofreu dois gols, no segundo deu um show e só não venceu porque foi prejudicado pela arbitragem com um gol legal anulado e um gol ilegal validado para o América-RN.

Com o resultado, o América-RN foi aos 30 pontos e segue na 17.ª colocação, a mesma do início da rodada, porém agora três pontos atrás do primeiro a cair, o Paraná. O Sampaio Corrêa chegou aos 43 pontos e permaneceu na boa sétima colocação, também a mesma do início da rodada.

O Sampaio Corrêa começou com duas estreias, o lateral-direito Daniel e o zagueiro Felipe Zang, claramente para explorar o contra-ataque. Mas foi o América-RN quem se deu melhor e abriu o marcador aos 12 minutos. Wanderson escapou pela esquerda, impedido, e cruzou. O árbitro nada marcou e Isac apareceu livre pelo meio para bater forte e fazer 1 a 0.

O time potiguar seguiu comandando o jogo e só não ampliou porque Tiago Dutra e Jeferson perderam duas grandes chances aos 23 e aos 27 minutos, respectivamente.

O América-RN voltou para a segunda etapa com uma alteração. Tiago Dutra ficou no vestiário e Jean Cléber foi para o jogo. A alteração deu resultado e logo aos três minutos o time da casa ampliou. Isac recebeu cruzamento da esquerda, ganhou de Robinho e chutou. A bola morreu no canto direito de Rodrigo Ramos, que ainda chegou a tocar, mas não deu para evitar. Segundo gol de Isac na partida.

O Sampaio Corrêa não desanimou e em dois minutos empatou. Aos 11, Cascata tocou para Pimentinha, que de primeira rolou para Willian Paulista. O atacante bateu no canto esquerdo e diminuiu. A bola saiu e o América-RN bobeou de novo. Pimentinha saiu driblando seus adversários e na entrada da área bateu forte no canto direito. Andrey ainda tocou na bola, mas não deu.

Outros três minutos se passaram e o Sampaio Corrêa marcou novamente, mas o fraco e confuso árbitro carioca Rodrigo Nunes de Sá anulou um gol legítimo marcando um impedimento inexistente. Depois disso, o time maranhense abusou de perder gols e no final ainda quase sofreu um que seria um grande castigo.

O América-RN volta a campo no próximo sábado, às 16h20, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), para enfrentar o Bragantino, pela 30.ª rodada. O Sampaio Corrêa joga no mesmo dia, mas às 16h10, contra o Náutico, no estádio Castelão, em São Luís.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-RN 2 x 2 SAMPAIO CORRÊA

AMÉRICA-RN - Andrey; Marcelinho, Roberto Dias, Lázaro e Wanderson; Márcio Passos (Thiago Cristhian), Tiago Dutra (Jean Cléber), Neto e Jéferson (Rafael Tavares); Paulinho e Isac. Técnico: Marcelo Martelotte.

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Daniel, Mimica, Felipe Zang (Robinho) e Gilton; Jonas, Uillian Corrêa, Eloir (Válber) e Cascata (Cleitinho); Pimentinha e Willian Paulista. Técnico: Lisca.

GOLS - Isaac, aos 12 minutos do primeiro tempo; Isaac, aos 3, Willian Paulista, aos 12, e Pimentinha, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Cristian (América-RN); Uillian Correia (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena das Dunas, em Natal (RN).