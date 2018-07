América-RN demite Martelotte e traz Roberto Fernandes

Marcelo Martelotte não é mais técnico do América-RN. Após o empate por 2 a 2 com o Sampaio Corrêa, no último sábado, pela 29.ª rodada da Série B, a situação do treinador ficou insustentável. Nesta segunda-feira, toda a diretoria se reuniu e decidiu pela demissão do técnico. Para o seu lugar, Roberto Fernandes já foi contratado.

O América-RN foi o segundo clube da Série B que demitiu Marcelo Martelotte. Ele iniciou a competição no comando do Atlético-GO, mas após chegar na zona de rebaixamento, foi substituído por Hélio dos Anjos.

No América-RN, a campanha também não foi boa. Em nove jogos, somando-se Série B e Copa do Brasil, venceu apenas o Joinville, por 1 a 0, empatou três e perdeu cinco partidas, deixando o clube na 17.ª posição, com 30 pontos.

A diretoria resolveu não arriscar e já anunciou Roberto Fernandes como novo técnico. Ele tem uma passagem de sucesso pelo clube, sendo campeão potiguar em 2013. No mesmo ano, ele assumiu o rival ABC e de forma milagrosa livrou o clube do rebaixamento depois de assumi-lo na lanterna da Série B.

Agora, o time potiguar espera que Roberto Fernandes volte a usar de toda a sua experiência para livrar o clube do rebaixamento. O time potiguar está na zona de rebaixamento, na 17.ª posição, com 30 pontos. O novo treinador estava no Remo, clube em que foi vice-campeão paraense.

Além de tentar se recuperar na Série B, o América-RN buscará na próxima quarta-feira reverter a vantagem do Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil. Após o time carioca vencer por 1 a 0 na Arena das Dunas, as equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira no Maracanã.