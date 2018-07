América-RN derrota o ASA e assume a ponta da Série B

Na competição, o América-RN já atuou quatro vezes em casa e conquistou quatro vitórias, chegando aos 16 pontos e assumindo a liderança em pontos ao lado do América-MG, que perde no gols pró: 16 a 14. Já o ASA conheceu a sua terceira derrota seguida na Série B e vem na 14.ª colocação, com sete pontos.

Em um primeiro tempo bastante equilibrado, América-RN e ASA não conseguiram balançar as redes adversárias. O time alagoano começou melhor, mas os donos de casa equilibraram e criaram as principais chances. Em uma delas, Nata tabelou e soltou a bomba dentro da área, exigindo grande defesa de Gilson, que espalmou para escanteio.

Apoiado pelos torcedores, o América-RN voltou do intervalo mais acordado e pressionou o ASA, criando pelo menos três chances antes de abrir o placar aos 17 minutos. Norberto deu grande lançamento para Soares, que saiu livre por trás da zaga e tocou de cabeça na saída de Gilson.

O time alagoano bem que tentou empatar com Roberto Jacaré, mas parou em grande defesa de Dida. Aos 44 minutos, Lúcio puxou contra-ataque e tocou para Júnior Xuxa, que bateu com categoria na saída do goleiro.

O América-RN volta a campo apenas no próximo dia 29, uma sexta-feira, contra o Guarani, às 21 horas, novamente no estádio Nazarenão, pela oitava rodada. No mesmo dia e horário, o ASA recebe o ABC, no estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-RN 2 x 0 ASA

AMÉRICA-RN - Dida; Norberto, Cleber, Edson Rocha e Gustavo (Sérgio Júnior)(Everton); Nata, Ricardo Baiano, Wanderson e Júnior Xuxa; Soares (Pingo) e Lúcio Curió. Técnico: Roberto Fernandes.

ASA - Gilson; Audálio, Fabiano e Gaúcho; Gabriel, Cal, Jorginho (Elvis), Danilo (Roberto Jacaré), Valdívia e Chiquinho Baiano; Lúcio Maranhão (Alexsandro). Técnico: Heriberto da Cunha.

GOLS - Soares, aos 17, e Júnior Xuxa, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nata (América-RN); Fabiano, Lúcio Maranhão, Gabriel e Gaúcho (ASA).

ÁRBITRO - Emerson Luiz Sobral (PE).

RENDA - R$ 12.390,00.

PÚBLICO - 1.194 pagantes.

LOCAL - Estádio Nazarenão, em Goianinha (RN).