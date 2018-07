América-RN derrota o Bragantino e se afasta da zona de degola

Na Arena das Dunas, estádio de Copa do Mundo, em Natal, América-RN e Bragantino fizeram um bom jogo, com bastante gols. Com a vitória por 4 a 2, pela 11.ª da Série B do Campeonato Brasileiro, o time potiguar chegou aos 16 pontos e ocupa a nona posição. Por outro lado, o paulista está na zona do rebaixamento, em 17.º, com 10 pontos.

A partida começou eletrizante. Logo aos dois minutos, Guilherme Mattis aproveitou cobrança de falta e, livre de marcação, mandou para o fundo do gol. O América-RN, porém, chegou ao empate rapidamente, aos seis. Livre, Max aproveitou o passe para a grande área e, sem goleiro, empurrou para o gol.

Com a partida equilibrada, Geandro aproveitou a falha do goleiro Fernando Henrique, aos 20 minutos, para colocar o Bragantino mais uma vez na frente.

O time potiguar voltou disposto a virar o placar no segundo tempo. E conseguiu. Aos 10 minutos, Max converteu pênalti sofrido por Morais e colocou o América-RN de volta na partida. Aos 27, Wanderson acertou belo chute cruzado e conseguiu a virada dos donos da casa.

No ímpeto de conquistar o empate, o Bragantino se abriu demais e acabou levando o quarto. Após boa jogada, Rodrigo Pimpão aproveitou o gol vazio para decretar a vitória do América-RN.

As duas equipes voltam a campo neste sábado, pela 12.ª rodada. Às 16h20, o América-RN enfrenta o Vasco, no estádio de São Januário, no Rio. Já às 21 horas, o Bragantino recebe o Sampaio Corrêa, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-RN 4 x 2 BRAGANTINO

AMÉRICA-RN - Fernando Henrique; Marcelinho, Cléber, Roberto Dias e Wanderson; Márcio Passos, Jean Cléber (Morais), Fabinho e Arthur Maia (Jéferson); Rodrigo Pimpão e Max (Isac). Técnico: Oliveira Canindé.

BRAGANTINO - Renan; Robertinho (Érick), Yago, Guilherme Mattis e Bruno Recife; Geandro, Tobi, Magno (Sandro) e Cesinha (Luisinho); Léo Jaime e Nunes. Técnico: Mazola Júnior.

GOLS - Guilherme Mattis, aos 2, Max, aos 6, e Geandro, aos 20 minutos do primeiro tempo; Max (pênalti), aos 10, Wanderson, aos 27, e Rodrigo Pimpão, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cléber e Marcelinho (América-RN); Cesinha, Renan, Tobi e Léo Jaime (Bragantino).

CARTÃO VERMELHO - Geandro (Bragantino).

ÁRBITRO - Pablo dos Santos Alves (ES).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 4.974 pagantes.

LOCAL - Arena das Dunas, em Natal (RN).