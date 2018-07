América-RN e América-MG ficam no empate por 1 a 1 Na sua despedida diante da torcida potiguar, em Goianinha, o América-RN empatou com o América-MG por 1 a 1, neste sábado, no estádio Nazarenão, pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O gol de empate do time mineiro saiu aos 46 minutos do segundo tempo, com Rodrigo Pimpão.