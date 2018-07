América-RN é goleado pelo Paraná e cai para a terceira divisão

Motivado por um prêmio extra do Bragantino, o Paraná venceu o América-RN por 4 a 1, neste sábado à tarde, no Estádio Durival de Britto, na Vila Capanema, em Curitiba, pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A derrota decretou o rebaixamento do time potiguar, em 17.º lugar, com 43 pontos, para a Série C ao lado de Icasa, Vila Nova e Portuguesa. Com isso, se livraram dois paulistas: Bragantino e Oeste. O Paraná, que tinha três meses de salários atrasados, terminou com 51 pontos, em 11.º lugar.

Com a adrenalina alta, os jogadores paranaenses começaram o jogo a mil por hora. E antes do segundo minuto o time já abriu o placar. Carlinhos recebeu a bola no lado esquerdo do ataque e fez o cruzamento. A bola passou entre três zagueiros americanos e sobrou para Giancarlo. O atacante, mesmo deitado, tocou de esquerda para as redes.

O América sofreu novo baque aos nove minutos, quando sofreu o segundo gol de contra-ataque. Num lance de bola parada, todo o time americano foi ao ataque e não se recuperou na volta. Em três toques rápidos, o Paraná chegou à grande área do visitante. Thiaguinho recebeu a bola já dentro da área, deu um corte num zagueiro e bateu fora do alcance do goleiro Andrey: 2 a 0.

O técnico Roberto Fernandes não viu outra alternativa, a não ser liberar seus jogadores para o ataque. E criou várias chances para marcar, mas esbarrou na grande atuação do goleiro Marcos. Aos 14 e aos 23 minutos ele defendeu cabeçada de Pimpão para escanteio e aos 24 minutos, outra cabeçada de Emerson. O Paraná esperava a chance de ampliar o placar num contra-ataque, além de se defender com garra incomum.

De tanto insistir, o América diminuiu o placar aos 30 minutos. Pimpão fez o cruzamento do lado esquerdo e Emerson se antecipou ao marcador para testar firme, embaixo, no canto direito de Marcos. Em seguida, Fernandes tirou o lateral Walber para a entrada do atacante Isac. Era o "tudo ou nada".

O Paraná passou a tocar mais a bola para controlar o jogo e a vitória valiosa. O América, no desespero, perdeu o zagueiro Lázaro, expulso por cometer falta violenta em Giancarlo, confirmando o nervosismo dos americanos. Isso aos 36 minutos, deixando a situação mais complicada para o América, que dois minutos depois ficou sem Daniel Costa machucado. As três trocas já tinham sido feitas.

Com dois a menos, o América levou mais dois gols. Aos 41 minutos numa bela jogada de Thiaguinho, que deu um chapéu num zagueiro, contou com o erro na saída de Andrey e se esticou para empurrar para as redes. Aos 44 minutos, Marcos Serrato chutou da entrada da área no canto esquerdo de Andrey. Caixão fechado, dinheiro no bolso.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 4 X 1 AMÉRICA-RN

PARANÁ - Marcos; Auremir (Marcos Serrato), Cleiton, Alef e Yan; Edson Sitta (Jean), Leandro Vilela, Carlinhos (Tiago Alves) e Lúcio Flávio; Thiaguinho e Giancarlo. Técnico: Ricardinho.

AMÉRICA-RN - Andrey; Walber (Isac), Cléber, Lázaro e Wanderson (Émerson); Márcio Passos (Jean Cléber), Neto, Daniel Costa e Arthur Maia; Rodrigo Pimpão e Max. Técnico: Roberto Fernandes.

GOLS - Giancarlo, a 1, e Thiaguinho, aos 9 minutos do primeiro tempo. Emerson, aos 30, Thiaguinho, aos 41, e Marcos Serrato, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Edson Sitta e Thiaguinho (Paraná); Lázaro e Arthur Pimpão (América-RN).

CARTÃO VERMELHO - Lázaro (América-RN).

PÚBLICO - 1.991

RENDA - R$ 41.190

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).