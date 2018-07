América-RN goleia Guaratinguetá e deixa a lanterna O América-RN contou com os shows de Rone Dias e de Marcelo Braz para ainda respirar na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando na noite deste sábado, o time potiguar goleou o Guaratinguetá por 5 a 2, no Estádio Machadão, em Natal-RN, pela 36.ª rodada.