América-RN limita chances de acesso do Joinville Jogando em casa, em Goianinha (RN) nesta terça-feira, pela 32.ª rodada da Série B, o América-RN venceu o Joinville, por 3 a 1, e reduziu ainda mais as possibilidades de acesso do time catarinense. Com um futebol convincente, a equipe potiguar chegou à sétima colocação, com 47 pontos e deixou o rival com 52, em sexto, sete a menos que o Atlético-PR, que fica em quarto.