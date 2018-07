América-RN passa sufoco, mas vence o Paraná por 2 a 1

Depois de quebrar um jejum de três jogos sem vitórias, o América respira mais aliviado na zona de conforto da tabela, com 44 pontos, na nona colocação, sem risco de ser rebaixado, porém longe de conquistar o acesso à Série A - o G4 está 12 pontos à frente. De outro lado, o Paraná ficou na 10.ª colocação, com 38 pontos, 10 a mais que o Bragantino, primeiro time na zona dos rebaixados.

A partida começou com um atraso de 15 minutos devido a uma queda de energia, que apagou os refletores do Estádio Nazarenão. Com a bola rolando, o América manteve a superioridade durante os 45 minutos iniciais. Faltou, porém, mais organização no meio-campo para abrir o placar. Sendo assim, foram os chutes de longa distância que levaram perigo ao gol do Paraná, que apenas explorou as bolas aéreas.

Aos 22 minutos, Netinho fez boa jogada pela esquerda e tocou para Isac. O artilheiro do América limpou a marcação e bateu no canto esquerdo do goleiro Thiago Rodrigues para marcar seu 12.º gol na competição.

Superior em campo, o América poderia ter aplicado uma goleada. Depois de diversas chances desperdiçadas, o América ampliou o placar aos 27 minutos, com Lúcio Curió, após bola alçada na área por Thiago Galhardo.

Pela primeira vez superior na partida, o Paraná aproveitou os espaços e chegou aos gol com Wendel, aos 33 minutos, após jogada individual. Nos minutos finais, o time paranaense manteve a superioridade, mas não conseguiu converter em gol.

Tentando emplacar a segunda vitória seguida, o América volta a campo na próxima sexta-feira, contra o Ipatinga, no Estádio Ipatingão, às 19h30, pela 31.ª rodada. Já o Paraná retorna à Curitiba para encarar o Criciúma, no sábado, às 16 horas, no Estádio Durival de Brito.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-RN 2 X 1 PARANÁ

AMÉRICA-RN - Thiago Schimidt; Norberto (Thiago Galhardo), Cleber, Rodrigão e Wanderson (Gustavo Goiano); Márcio Passos, Fabinho, Ricardo Baiano e Netinho; Lúcio Curió e Isac (Daivison). Técnico - Roberto Fernandes.

PARANÁ - Thiago Rodrigues; Ângelo, Anderson, Alex Alves e Wendell Borges; Vandinho (Wendel), Ricardo Conceição, Fernandinho (Maicon) e Lúcio Flávio (Lucas); Luisinho e Arthur. Técnico - Toninho Cecílio.

GOLS - Isac, aos 22 minutos do primeiro tempo. Lúcio Curió, aos 22, e Wendel, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)

CARTÕES AMARELOS - Ricardo Conceição e Wendel (Paraná).

PÚBLICO - 990 pagantes.

RENDA - R$ 6.020,00.

LOCAL - Estádio Nazarenão, em Goianinha (RN).