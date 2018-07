América-RN perde para o Vila Nova no jogo do desespero

No jogo dos desesperados da 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vila Nova visitou o América-RN e acabou levando a melhor, vencendo por 1 a 0, nesta sexta-feira, na Arena das Dunas, em Natal. A partida acabou ficando marcada por grandes chances dos dois lados, mas com a mira ruim dos atacantes - três vezes a trave impediu que o gol saísse.

Mesmo com a vitória, o Vila Nova, que tinha perdido os últimos dois jogos, segue complicado dentro da zona de rebaixamento, na 18.ª posição, com apenas 20 pontos. E o América-RN, em queda, acumulou a segunda derrota seguida porque tinha caído diante do Ceará, em Fortaleza. Assim, é o primeiro fora da degola, na 16.ª colocação, com 26 pontos.

A expectativa do jogo não era boa, afinal os dois times não vivem bom momento. Mesmo assim, o primeiro tempo foi recheado de emoção, apesar das redes não balançarem. O primeiro lance de maior perigo aconteceu aos 20 minutos. Depois de grande jogada de Rodrigo Pimpão, Paulinho recebeu livre dentro da área para abrir o placar para o América-RN, mas dominou mal e saiu de bola e tudo pela linha de fundo.

O time da casa continuou melhor e aos 24 minutos acertou uma bola no travessão. Depois de mais uma bela jogada de Rodrigo Pimpão, Arthur Maia invadiu a área e chutou forte, mas o chute acertou o poste superior. No lance seguinte, aos 25, a trave salvou o Vila Nova novamente. Após cobrança de escanteio, Max cabeceou, a bola raspou no travessão e saiu.

O Vila Nova voltou mais ligado para a segunda etapa e equilibrou o jogo. Ainda assim, Rodrigo Pimpão continuou dando trabalho ao clube goiano. Logo no primeiro minuto, ele recebeu dentro da área, mas chutou para fora.

A primeira grande chance do time visitante apareceu aos nove minutos. Ítallo recebeu grande passe do lado esquerdo da área e ao invés de só tocar na saída do goleiro, preferiu chutar forte. A bola explodiu no travessão.

Aos 13 minutos, o goleiro do Vila Nova precisou trabalhar. Depois de Rodrigo Pimpão arriscar, ele foi buscar no ângulo e espalmou para escanteio. O jogo continuou muito movimentado, mas o time goiano abriu o placar aos 18. Depois de chute forte de Paulinho, Fernando Henrique deu rebote e Christiano, sozinho, só tocou para as redes.

O América-RN volta a campo no próximo sábado, às 21 horas, novamente na Arena das Dunas, em Natal, para enfrentar o Joinville. Já o Vila Nova joga nesta terça, às 19h30, diante do Ceará, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Os jogos serão válidos pela 27.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-RN 0 x 1 VILA NOVA

AMÉRICA-RN - Fernando Henrique; Marcelinho, Cléber, Lázaro e Arthur Henrique; Márcio Passos, Jean Cléber e Arthur Maia (Daniel Costa); Paulinho (Isac), Rodrigo Pimpão e Max (Alfredo). Técnico: Marcelo Martelotte.

VILA NOVA - André Luís; Gabriel, Alisson e João Paulo (Jeferson e Arthur); Léo Rodrigues, Leonardo, Radamés, Nenê Bonilha, Paulinho (Gustavinho) e Christiano; Ítallo. Técnico: Christian Lauria.

GOL - Christiano, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Arthur Henrique e Márcio Passos (América-RN); Alisson e Nenê Bonilha (Vila Nova).

ÁRBITRO - Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

RENDA - R$ 37.525,00.

PÚBLICO - 4.121 pagantes.

LOCAL - Arena das Dunas, em Natal (RN).