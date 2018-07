América-RN supera Icasa, mas continua na zona de rebaixamento

O América-RN deu um passo importante na sua luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite deste sábado, na partida que finalizou a 35.ª rodada, o time de Roberto Fernandes venceu o Icasa por 2 a 0, no Estádio Nazarenão, em Goianininha (RN).

Mesmo com o êxito, o time potiguar segue na zona de rebaixamento, mas agora na 17.ª posição, com 39 pontos, uma colocação à frente do Icasa, que também tem 39 pontos, mas uma vitória a menos - 11 contra dez.

Assim que o árbitro apitou pela primeira vez, o América-RN já mostrou para o visitante que não estava de brincadeira e foi ao ataque. Desta forma, logo aos 2 minutos já abriu o placar. Depois de cobrança de Arthur Maia, Max cabeceou e Busatto fez grande defesa, mas no rebote Rodrigo Pimpão chutou para o fundo das redes.

O time potiguar continuou melhor e levando perigo ao time adversário. De tanto insistir, o time de Roberto Fernandes chegou ao segundo gol. Aos 36 minutos, Daniel Costa mostrou muita habilidade, ao receber a bola e chutar com classe, de lado de pé, no ângulo, sem chances ao goleiro.

No desespero por um melhor resultado no segundo tempo, o Icasa voltou para o segundo tempo com mais um atacante. Sem conseguir agredir ofensivamente o América-RN, o time de Juazeiro do Norte tornou a partida fácil para o time mandante e saiu de campo com uma derrota que o levou para a zona de rebaixamento.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira. O América-RN vai até Campinas para enfrentar a Ponte Preta, às 21h50. O Icasa recebe o Paraná, em Juazeiro do Norte (CE), às 19h30. As partidas serão válidas pela 36.ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-RN 2 X 0 ICASA

AMÉRICA-RN - Andrey; Walber, Edson Rocha, Cléber e Wanderson (Márcio Passos); Fabinho, Judson, Daniel Costa (Neto) e Arthur Maia (Isac); Rodrigo Pimpão e Max. Técnico: Roberto Fernandes.

ICASA - Busatto; Carlinhos Reich, Gilberto (Felipe Lima) e Nayhlor; Dodó, Mauri, Albano, Luiz Fernando (Núbio Flávio) e Zeca (Danilo Cintra); Nilson e Erik. Técnico: Vlademir de Jesus.

GOLS - Rodrigo Pimpão, aos 2, e Daniel Costa, aos 36 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Igor Junio Benevenuto (MG).

CARTÕES AMARELOS - Arthur Maia, Edson Rocha e Judson (América-RN); Mauri e Nayhlor (Icasa).

CARTÕES VERMELHOS - Max e Isac (América-RN).

RENDA - R$ 18.060,00.

PÚBLICO - 2.086 pessoas (total).

LOCAL - Estádio Nazarenão, em Goianinha(RN).