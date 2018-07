América-RN troca técnico e contrata Marcelo Martelotte Poucas horas após demitir Oliveira Canindé, o América-RN já acertou com um novo técnico para o restante do ano. Nesta quarta-feira, o clube potiguar contratou Marcelo Martelotte, que terá a missão de ficar no comando durante a disputa do returno do Campeonato Brasileiro da Série B e das quartas de final da Copa do Brasil, quando encara o Flamengo.