América-RN vacila e leva empate da Portuguesa no final

O América-RN pagou por recuar demais nesta sexta-feira. Depois de estar vencendo até os 45 minutos do segundo tempo, levou um gol e acabou empatando com a Portuguesa por 1 a 1, na Arena das Dunas, em Natal, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o resultado, o time potiguar chega ao sétimo jogo sem vitórias - empates com ABC, Avaí e Portuguesa e derrotas para Oeste, Ponte Preta, Paraná e Atlético Goianiense - e fica na 15.ª posição, com 26 pontos. Enquanto isso, a Portuguesa segue na 18.ª posição, com 19 pontos.

Precisando urgentemente de uma vitória para saírem do sufoco, os dois times iniciaram a partida buscando o gol. Logo aos dois minutos, a defesa do time mandante deu um chutão para a frente e Arthur Maia ganhou na dividida de Régis. Ao tentar chutar com o pé esquerdo, pegou muito embaixo da bola e jogou por cima do travessão.

O time de Natal teria mais uma outra grande chance aos 10 minutos. Após erro de passe de Brinner, a bola sobrou para Arthur Maia. O meia levou a bola até dentro da área e cruzou para Rodrigo Pimpão. Ele desviou e, antes de a bola entrar, Luciano Castán tirou para escanteio.

No lance seguinte, aos 11 minutos, Allan Dias fez uma linda jogada individual e deixou o zagueiro Cléber, do América-RN, no chão. Ao tentar o arremate de fora da área, a bola passou tirando tinta da trave defendida por Andrey.

Na volta do intervalo, a Portuguesa mostrou um novo espírito e só não abriu o placar por ineficiência de seus jogadores. Logo aos três minutos, Jocinei cobrou o escanteio e Luciano Castán desviou de cabeça para o gol. Andrey fez grande defesa e no rebote, praticamente em cima da linha, Serginho acertou o travessão.

Um minuto depois, mais uma chance incrível perdida pelo time de São Paulo. O lance foi parecido. Luciano Castán desviou de cabeça e desta vez foi Allan Dias que preferiu deixar a bola passar pela linha de fundo ao invés de completar para o gol.

Na base do "quem não faz toma", o América-RN chegou ao gol. Aos 22 minutos, Rodrigo Pimpão levantou a bola para a área e Paulinho acertou um chute de primeira, no ângulo, para marcar um golaço.

Quando a partida já se encaminhava para o final, a Portuguesa conseguiu o gol de empate. Aos 45 minutos, a bola sobrou para Jean Mota dentro da área. Ele posicionou o corpo e chutou forte de pé esquerdo, sem chances para Andrey.

Os dois times voltam a campo nesta terça, às 21h50. Enquanto o América-RN joga fora de casa contra o Ceará, em Fortaleza, a Portuguesa atua no estádio do Canindé, em São Paulo, contra o Náutico. Os jogos serão válidos pela 25.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-RN 1 x 1 PORTUGUESA

AMÉRICA-RN - Andrey; Walber, Cléber, Zé Antônio (Fábio Braga) e Arthur Henrique; Márcio Passos, Tiago Dutra, Wanderson (Paulinho) e Arthur Maia; Max (Daniel Costa) e Rodrigo Pimpão.

Técnico: Marcelo Martelotte.

PORTUGUESA - Rafael Santos; Arnaldo, Brinner, Luciano Castán e Régis (Jean Mota); Bruno Piñatares (Matheus), Maycon, Allan Dias e Jocinei; Caio Mancha (Alemão) e Serginho.

Técnico: Vagner Benazzi.

GOLS - Paulinho, aos 22, e Jean Mota, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Andrey (América-RN); Allan Dias, Arnaldo, Maycon e Régis (Portuguesa).

ÁRBITRO - Péricles Bassols Pegado Cortez (Fifa/RJ).

RENDA - R$ 33.220,00.

PÚBLICO - 3.767 pagantes.

LOCAL - Arena das Dunas, em Natal (RN).