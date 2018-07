América-RN vence ASA e deixa zona do rebaixamento

Antes, o time potiguar já havia vencido o Atlético-GO, por 1 a 0. As duas vitórias tiraram o América-RN da zona de rebaixamento. Com 12 pontos, ocupa a provisória 15ª colocação. Ao permanecer com 10 pontos, o ASA caiu para a zona da degola.

O América-RN começou a construir sua vitória logo aos dois minutos, quando Raí cruzou na área e Almir, livre de marcação, cabeceou para o gol. Apesar da desvantagem, o ASA não se abalou e teve chances de empatar.

Foi o time da casa, porém, que chegou ao segundo gol. Aos 37 minutos, Rodrigo Pimpão fez boa jogada e foi derrubado por Samuel na grande área: pênalti. Na cobrança, Vandinho cobrou à meia altura e marcou.

Com a vantagem, o time potiguar cadenciou o jogo no segundo tempo e não se arriscou no ataque. Ainda assim o resultado poderia ter sido maior. Isso porque, aos 37 minutos, Rodrigo Pimpão acertou a trave do goleiro Gilson. Mas o placar seguiu o mesmo até o apito final.

O América-RN volta a campo na sexta-feira, contra o Boa Esporte, às 19h30, no mesmo Estádio Barretão, em Ceará-Mirim (RN). O ASA joga no mesmo dia, às 21h50, enfrenta o Oeste, no Estádio dos Amaros, em Itápolis (SP).

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-RN 2 x 0 ASA

AMÉRICA-RN - Andrey; Chiquinho Alagoano, Zé Antônio, Edson Rocha (Edvânio) e Renatinho Potiguar; Márcio Passos, Fabinho, Almir (Daniel) e Raí; Vandinho (Júnior Negão) e Rodrigo Pimpão. Técnico: Argel Fucks.

ASA - Gilson; Osmar (Alex Travassos), Tiago Garça, Samuel e Thallyson; Jorginho, Glaybson, Reinaldo Silva e Didira; Valdívia (William Henrique) e Lúcio Maranhão (Wanderson). Técnico: Leandro Campos.

GOLS - Almir, aos 2 minutos; e Vandinho, aos 37 minutos.

ÁRBITRO - Andrey da Silva E Silva (PA).

CARTÕES AMARELOS - Edson Rocha, Renatinho Potiguar e Júnior Negão (América); Samuel (ASA).

RENDA - R$ 6.245,00.

PÚBLICO - 906 pagantes.

LOCAL - Estádio Barretão, em Ceará-Mirim (RN).