América-RN vence ASA e ganha sobrevida na Série B ARAPIRACA - O América-RN venceu o ASA por 2 a 1, na tarde deste sábado, em Arapiraca, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, pela penúltima rodada e segue com chances de se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Com 41 pontos, está em 18.º lugar, e precisa vencer o Brasiliense e torcer por tropeço do Vila Nova ou o Guaratinguetá. O ASA, que não tem mais pretensões na competição, permanece com 51 pontos, em nono lugar.