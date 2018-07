América-RN vence duelo dos piores contra o Santo André

Mesmo com o resultado, o América-RN segue na última colocação, com 29 pontos, ficando a seis do Vila Nova-GO, que é o primeiro fora da zona de degola. O Santo André tem os mesmo 29 pontos e está na penúltima colocação, por causa do saldo de gols: -10 a -27.

Jogando um pouco melhor depois da metade do primeiro tempo, o América-RN abriu o placar, aos 32 minutos. Vélber deu belo passe para Berg, que invadiu a área pela esquerda e bateu forte rasteiro. O goleiro Júlio César pulou, mas não conseguiu evitar que a bola entrasse.

No final do primeiro tempo, o Santo André perdeu uma grande chance de empatar depois que o juiz marcou pênalti de Carlos Alberto em Aloísio. João Henrique cobrou a penalidade, mas o goleiro Tuti saltou no canto direito e espalmou a bola para escanteio.

Mesmo num segundo tempo ruim, o América-RN conseguiu fazer o segundo gol, aos 31 minutos. Em um belo contra-ataque, Vélber cruzou para Roni Dias que dominou na área, levou para a perna esquerda e mandou uma bomba para o gol.

Na 31.ª rodada, o América-RN vai até São Paulo encarar a Portuguesa, no Estádio do Canindé, no próximo sábado, às 16h10. Já o Santo André, vai receber no Estádio Bruno José Daniel, a Ponte Preta, na próxima sexta-feira, às 21 horas.

FICHA TÉCNICA:

América-RN 2 x 0 Santo André

América-RN - Tuti; Gilberto Matuto (Richardson), Cléber, Edson Rocha e Aírton; Everton, Carlos Alberto (Saulo), Berg e Vélber; Washington (Rone Dias) e Vavá. Técnico - Dado Cavalcanti.

Santo André - Júlio César; Gil, Douglas Marques, Halisson e Jailson; Wendel, Walker (Altair), Rychely e João Henrique (Pio); Marques (Luís) e Aloísio. Técnico - Jair Picerni.

Gols - Berg, aos 32 minutos do primeiro tempo; Rone Dias, aos 31 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Claudio Mercante (PE).

Cartões amarelos - Berg, Everton, Douglas Marques, Aloísio, Júlio César, Halisson, Carlos Alberto e Vavá.

Cartão vermelho - Gil.

Renda - R$ 8.480,00.

Público - 577 pagantes (1499 total).

Local - Estádio Machadão, em Natal (RN).