América-RN vence Luverdense na Série C do Brasileiro O América-RN assumiu a vice-liderança do Grupo E do Campeonato Brasileiro da Série C, ao vencer o Luverdense por 2 a 0, na noite deste domingo, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT). O time potiguar soma agora soma cinco pontos, contra 10 do líder e já classificado CRB.