América-RN vence Náutico e se mantém vivo na Série B

O América-RN segue vivo no Campeonato Brasileiro da Série B. No complicado jogo contra o Náutico, nesta sexta-feira, em Natal, o clube potiguar levou a melhor e venceu por 1 a 0, na Arena das Dunas, pela 37.ª rodada, a penúltima da competição. O resultado leva o time a 43 pontos e garante plenas chances de fugir da degola para a Série C. Do outro lado, a equipe pernambucana é a 11.ª colocada, com 49 pontos, sem mais nenhum objetivo.

Na luta contra o rebaixamento, o América-RN entrou em campo disposto a resolver a partida o quanto antes e já levou o primeiro perigo ao gol do Náutico aos três minutos. Rodrigo Pimpão invadiu a área e soltou uma bomba que acertou a trave esquerda e a bola saiu pela linha de fundo.

O time potiguar manteve o total domínio da partida, sem dar chance alguma ao clube pernambucano, que permaneceu o tempo todo acuado no campo de defesa. Aos 13 minutos, Daniel Costa cruzou para a área e Max cabeceou para dentro do gol, mas o assistente assinalou impedimento e o gol foi corretamente invalidado.

De tanto insistir, o mandante abriu o placar aos 27 minutos. Depois de um cruzamento preciso de Wanderson, Max cabeceou e Júlio César fez grande defesa. No rebote, bem posicionado, Rodrigo Pimpão só teve o trabalho de tocar para o fundo das redes. Ele estava em posição irregular, mas nada foi marcado.

Na volta para o segundo tempo, o Náutico entrou mais disposto e passou a dominar a posse de bola. Ainda assim o primeiro lance de perigo foi um chute do lateral-esquerdo Wanderson, do América-RN, que foi bem defendido por Júlio César.

Sem conseguir entrar dentro da área do time visitante, o América-RN apostava nas bolas paradas e em uma cobrança de falta aos 20 minutos levou perigo, com Daniel Costa tentando surpreender o goleiro, que espalmou. Depois disso o jogo perdeu emoção e acabou se resolvendo pelo resultado do primeiro tempo.

A 38.ª e última rodada será toda disputada no sábado da próxima semana, às 16h20 (de Brasília). O América-RN vai até Curitiba para enfrentar o Paraná, no estádio Durival de Brito. Enquanto isso, o Náutico enfrenta a Ponte Preta, na Arena Pernambuco, no Recife.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-RN 1 x 0 NÁUTICO

AMÉRICA-RN - Andrey; Walber, Cléber, Edson Rocha e Wanderson; Fabinho, Márcio Passos, Daniel Costa (Neto) e Arthur Maia (Andrezinho); Rodrigo Pimpão (Emerson) e Max. Técnico: Roberto Fernandes.

NÁUTICO - Júlio César; Neílson, Renato Chaves, Luiz Alberto e Gaston Filgueira; João Ananias, Elicarlos (Luisinho Mello) e Vinícius; Sassá (Crislan), Bruno Furlan (Cañete) e Marinho. Técnico: Dado Cavalcanti.

GOL - Rodrigo Pimpão, aos 27 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Edson Rocha e Fabinho (América-RN); Cañete (Náutico).

ÁRBITRO - Pathrice Wallace Correa Maia (RJ).

RENDA - R$ 145.015,00.

PÚBLICO - 15.592 pagantes.

LOCAL - Arena das Dunas, em Natal (RN).