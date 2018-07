América-RN vence São Caetano na estreia de Pintado

GOIANINHA - Em confronto direto na briga contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o América-RN levou a melhor sobre o São Caetano e venceu por 2 a 1, na estreia do técnico Pintado no lugar de Argel Fucks, nesse sábado, no Estádio Nazarenão.

Apesar de não sair da zona da degola mesmo com a vitória, o time potiguar chegou aos 18 pontos, na 17.ª colocação, e ultrapassou o próprio São Caetano que, com dois pontos a menos, é o 18.º colocado.

Apesar de um bom começo do time paulista, quem abriu o placar foi o América. Em um dos seus primeiros ataques, aos 22 minutos, o time da casa teve falta na intermediária e o lateral Raí alçou a bola na direção do gol. O volante Márcio Passos subiu sozinho e desviou, matando o goleiro Rafael Santos.

Mas o São Caetano não demorou para responder. Apenas três minutos mais tarde, Danilo Bueno entrou na área e se jogou, mesmo sem contato com o zagueiro adversário. O árbitro Edmundo Alves do Nascimento assinalou o pênalti e o centroavante Jael bateu com competência para empatar o jogo.

Com um homem a mais na segunda etapa, após a expulsão de Danilo Bueno por tentar ludibriar a arbitragem com um gol de mão, o América passou a pressionar. E de tanto atacar conseguiu passar a frente no placar. Tiago Adan, que havia acabado de entrar, completou um cruzamento com cabeceio para o fundo do gol, aos 33 minutos.

Os dois times voltam a jogar na próxima terça-feira, pela 19.ª rodada. Às 19h30, no Estádio dos Amaros, em Itápolis (SP), o América enfrenta o Oeste. Mais tarde, às 21h50, o São Caetano recebe o ASA no Anacleto Campanella.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-RN 2 X 1 SÃO CAETANO

AMÉRICA-RN - Andrey; Norberto, Zé Antônio, Edson Rocha e Raí; Ricardo Baiano, Márcio Passos (Jimmy), Fabinho e Vinícius Pacheco; Rodrigo Pimpão (Almir) e Vandinho (Tiago Adan). Técnico: Pintado.

SÃO CAETANO - Rafael Santos; Samuel Xavier, Luiz Eduardo, Fred e Diego Corrêa; Moradei, Pirão, Wagner Carioca (Rivaldo) e Danilo Bueno; Jael (Anselmo) e Geovane. Técnico: Sérgio Guedes.

GOLS - Márcio Passos, aos 21, e Jael, aos 25 minutos do primeiro tempo. Tiago Adam, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Edmundo Alves do Nascimento (SC).

CARTÕES AMARELOS - Jimmy, Fabinho e Márcio Passos (América). Diego Corrêa, Danilo Bueno e Rafael Santos (São Caetano).

CARTÃO VERMELHO - Danilo Bueno (São Caetano).

PÚBLICO E RENDA - não disponíveis.

LOCAL - Estádio Nazarenão, em Goianinha (RN).