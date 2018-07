América vence Atlético e é o novo líder do Mineiro O Atlético-MG foi derrotado por 2 a 1 no clássico diante do América-MG, neste domingo, em Sete Lagoas, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Com isso, a equipe teve sua série de vitórias, que já durava cinco partidas, encerrada. Foi também a primeira derrota atleticana na temporada.