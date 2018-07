América vence no México e lidera grupo do Fluminense

O América do México começou bem a sua participação na edição de 2011 da Libertadores. Na noite de terça-feira, em casa, no Estádio Azteca, a equipe mostrou força e derrotou o Nacional do Uruguai por 2 a 0, com gols marcados por Vicente Sánchez e Matias Vuoso, um em cada tempo, em partida válida pelo Grupo 3 da competição.

O triunfo deixou o América na liderança da chave, com três pontos. O time mexicano é seguido por Fluminense e Argentinos Juniors, que estrearam com empate por 2 a 2 no Rio, e somam um ponto. Já o Nacional ainda não pontuou. Em 23 de fevereiro, o Fluminense recebe o Nacional no Engenhão. No dia seguinte, o Argentinos Juniors recebe o América em Buenos Aires.

Na noite de terça-feira, o América abriu o placar logo aos três minutos, com Vicente Sánchez, que completou cruzamento rasteiro de Layún com um chute cruzado. O time mexicano definiu o seu triunfo com um gol aos quatro minutos do segundo tempo. Matias Vuoso chutou rasteiro da entrada da área e a bola entrou no canto direito da meta uruguaia.