América x Atlético será domingo e quarta; Cruzeiro joga sábado pelo Inconfidência

Um dia após a conclusão da primeira fase do Campeonato Mineiro, a Federação Mineira de Futebol (FMF) definiu e divulgou a tabela das semifinais da competição, determinando que as partidas entre América e Atlético sejam disputadas no domingo e na próxima quarta-feira. O Cruzeiro vai entrar em campo pelo Troféu Inconfidência no sábado.

O primeiro duelo entre América e Atlético foi agendado para domingo, às 16 horas, no Mineirão. Depois, na quarta-feira, a partir das 21h30, os times se reencontrarão no Independência. Em caso de empate no somatório do placar dos dois jogos, o América estará classificado à final, pois teve campanha melhor - avançou em segundo, logo à frente da equipe alvinegra.

Leia Também Mariano chega a Belo Horizonte para fazer exames e assinar com Atlético-MG

É a mesma vantagem do Tombense, líder da etapa inicial, para a série contra a Caldense, a quarta colocada. Nesse caso, as duas partidas serão disputadas no Independência e estão agendadas para as 11 horas de domingo e 16h da próxima quarta.

COPA INCONFIDÊNCIA

Em 2020, o Campeonato Mineiro também terá a disputa do Troféu Inconfidência, entre o quinto e o oitavo colocado da primeira fase, em semifinais e final, realizadas em jogos únicos. Após ficar na quinta posição, o Cruzeiro vai enfrentar o Patrocinense (8º) no sábado, às 14h30, no Mineirão. No domingo, Uberlândia (6º) e Boa (7º) duelarão no Parque do Sabiá, às 19 horas.

Em caso de empate nos 90 minutos, o classificado será definido em disputa de pênaltis. A final dessa disputa será na próxima quarta-feira.