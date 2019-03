América x Cruzeiro: como assistir ao vivo ao jogo do Mineiro

América e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio Independência, pela semifinal do Campeonato Mineiro. É a primeira partida entre as duas equipes por vaga na decisão do Estadual e vai ser disputada no Estádio Independência, pois o mando é americano.

América x Cruzeiro vai ter transmissão pela TV Globo (para Minas Gerais), Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O Cruzeiro tem vantagem nesta semifinal por ter feito melhor campanha na primeira fase, quando terminou em segundo lugar na classificação geral, com 25 pontos. O América ficou em terceiro, com 22. Nas quartas de final, a Raposa fez 5 a 0 no Patrocinense enquanto o Coelho despachou a Caldense ao fazer 2 a 0.

Assim, o time treinado por Mano Menezes tem, além da vantagem de mandar no Mineirão a segunda partida, na próxima semana, de poder jogar por dois empates ou vitória ou derrota com o mesmo saldo de gols.

No América, o técnico Givanildo Oliveira poderá contar com o meia Matheusinho, que chegou a ser dúvida por causa de um incômodo muscular. Mas o volante Juninho, com dores na coxa esquerda, é dúvida. O lateral Leandro Silva está fora por causa de um estiramento muscular.

No Cruzeiro, o técnico Mano Menezes terá o meia Thiago Neves à disposição após longa ausência por contusão. Mano disse que o time será bastante ofensivo.

O jogo terá a presença do VAR, adotado no Campeonato Mineiro a partir desta fase semifinal. Mas a Federação Mineira, numa tentativa de evitar polêmica, optou por escalar um árbitro de outro Estado. Será o carioca Marcelo de Lima Henrique.