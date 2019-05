América-MG x Sport: onde assistir ao vivo ao jogo pela Série B do Brasileiro

América-MG e Sport se enfrentarão no próximo domingo, às 16h (horário de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto opõe duas equipes que foram rebaixadas na Série A em 2018.

América-MG x Sport terá transmissão ao vivo da TV Globo (para Minas Gerais), do Premiere (TV e online pelo site e aplicativo para celular) e do Globo Play (também com site e aplicativo).

Nas três rodadas disputadas até agora, o América ainda não venceu: foi derrotado pelo Operário-PR na estreia, pelo Botafogo-SP na segunda rodada e empatou com o Criciúma no último jogo. A equipe começou como uma das cotadas a subir para a primeira divisão, mas o mau começo pode ser um empecilho. No momento, está na 18ª posição

Outra equipe que era vista como capaz de conseguir o acesso, o Sport também não venceu. Tem três empates em três jogos, sendo que já enfrentou Oeste, Bragantino e Figueirense. Dessa forma, o time pernambucano é apenas o 14º colocado no momento.

