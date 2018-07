Americana contrata Dodô para Série B do Campeonato Brasileiro

AMERICANA - O Americana oficializou nesta quarta-feira a contratação do veterano atacante Dodô, que chega ao clube para disputar a Série B do Brasileiro - o campeonato começa no dia 20 de maio. Perto de completar 37 anos (faz aniversário na próxima segunda), o jogador se apresenta nesta quinta.

Dodô já passou por grandes clubes do futebol brasileiro, como Fluminense, São Paulo, Santos, Botafogo, Vasco e Palmeiras. Também jogou no exterior: Coreia do Sul, Japão e Emirados Árabes Unidos. E chegou até na seleção. Mas sua carreira está em baixa nos últimos tempos.

Seu último clube foi a Portuguesa, onde chegou em junho e saiu em março. Nesse período no Canindé, ele conviveu com algumas lesões e disputou apenas 16 partidas, tendo marcado nove gols. Agora, enfrenta novo desafio no Americana, equipe que fez campanha modesta no Paulistão.